«Лестер» упустил победу над «Кристал Пэлас», «Вест Хэм» вырвал ничью в игре с «Фулхэмом»

Сегодня, 14 сентября, состоялся матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Лестер». Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Матч завершился вничью со счётом 2:2.

Первый гол в матче был забит на 21-й минуте. Его автором стал нападающий «Лестера» Джейми Варди. На 46-й минуте Стефи Мавидиди удвоил преимущество «лис», однако уже спустя минуту форвард хозяев Жан-Филипп Матета отыграл один мяч. На 90+2-й минуте Матета оформил дубль, реализовав 11-метровый, и принёс своей команде ничью.

В параллельном матче встречались «Фулхэм» и «Вест Хэм». Команды сыграли вничью — 1:1. В составе «дачников» на 24-й минуте отличился мексиканский форвард Рауль Хименес, а у «молотобойцев» на 90+5-й минуте забил Дэнни Ингс.

В ещё одном матче встречались «Брайтон» и «Ипсвич». Команды не сумели отличиться и набрали по одному очку.