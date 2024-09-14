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«Лестер» упустил победу над «Кристал Пэлас», «Вест Хэм» вырвал ничью в игре с «Фулхэмом»

«Лестер» упустил победу над «Кристал Пэлас», «Вест Хэм» вырвал ничью в игре с «Фулхэмом»
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Сегодня, 14 сентября, состоялся матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Лестер». Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Матч завершился вничью со счётом 2:2.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
2 : 2
Лестер Сити
Лестер
0:1 Варди – 21'     0:2 Мавидиди – 46'     1:2 Матета – 47'     2:2 Матета – 90+2'    

Первый гол в матче был забит на 21-й минуте. Его автором стал нападающий «Лестера» Джейми Варди. На 46-й минуте Стефи Мавидиди удвоил преимущество «лис», однако уже спустя минуту форвард хозяев Жан-Филипп Матета отыграл один мяч. На 90+2-й минуте Матета оформил дубль, реализовав 11-метровый, и принёс своей команде ничью.

В параллельном матче встречались «Фулхэм» и «Вест Хэм». Команды сыграли вничью — 1:1. В составе «дачников» на 24-й минуте отличился мексиканский форвард Рауль Хименес, а у «молотобойцев» на 90+5-й минуте забил Дэнни Ингс.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
1 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Хименес – 24'     1:1 Ингс – 90+5'    

В ещё одном матче встречались «Брайтон» и «Ипсвич». Команды не сумели отличиться и набрали по одному очку.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
0 : 0
Ипсвич Таун
Ипсвич
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