Марко Николич прокомментировал поражение ЦСКА от «Зенита»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал поражение в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

«Большое спасибо болельщикам, хорошая атмосфера на стадионе. Сегодня было много эмоций, наша команда тоже показала много эмоций — я этим очень доволен. Не так часто это делаю, но вот сказал ребятам, что если и было предначертано проиграть, то вот так. У нас многое получилось, но не результат. Жалко, но с таким качеством у нас всё получится», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА после этого матча занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. В активе «Зенита» стало 20 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России.