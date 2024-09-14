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Марко Николич прокомментировал поражение ЦСКА от «Зенита»

Марко Николич прокомментировал поражение ЦСКА от «Зенита»
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал поражение в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 43'    

«Большое спасибо болельщикам, хорошая атмосфера на стадионе. Сегодня было много эмоций, наша команда тоже показала много эмоций — я этим очень доволен. Не так часто это делаю, но вот сказал ребятам, что если и было предначертано проиграть, то вот так. У нас многое получилось, но не результат. Жалко, но с таким качеством у нас всё получится», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА после этого матча занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. В активе «Зенита» стало 20 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Турнирная таблица РПЛ
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