Марко Николич оценил дебют Сауля Гуарирапы за ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Марко Николич оценил дебют новичка Сауля Гуарирапы в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1). Ранее Гуарирапа перешёл в ЦСКА из «Сочи» на правах аренды.

«Первая игра Гуарирапы — видно, что здоровый физически. Но надо работать, ему нужно время. В этом парне что-то есть», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В текущем сезоне Мелбет Первой лиги 21-летний Сауль Гуарирапа провёл за «Сочи» девять матчей, в которых забил один мяч. В прошлом сезоне на его счету восемь голов в 10 матчах Российской Премьер-Лиги. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.