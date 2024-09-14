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Марко Николич оценил дебют Сауля Гуарирапы за ЦСКА

Марко Николич оценил дебют Сауля Гуарирапы за ЦСКА
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич оценил дебют новичка Сауля Гуарирапы в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1). Ранее Гуарирапа перешёл в ЦСКА из «Сочи» на правах аренды.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 43'    

«Первая игра Гуарирапы — видно, что здоровый физически. Но надо работать, ему нужно время. В этом парне что-то есть», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В текущем сезоне Мелбет Первой лиги 21-летний Сауль Гуарирапа провёл за «Сочи» девять матчей, в которых забил один мяч. В прошлом сезоне на его счету восемь голов в 10 матчах Российской Премьер-Лиги. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

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