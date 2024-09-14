«Эспаньол» обыграл «Алавес» со счётом 3:2 в матче 5-го тура Примеры

Завершился матч 5-го тура Примеры, в котором встречались «Эспаньол» и «Алавес». Игра прошла на стадионе «Стейдж Фронт» в Барселоне (Испания). В качестве главного арбитра выступил Хуан Луис Пулидо Сантана. «Эспаньол» одержал победу со счётом 3:2.

На 21-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Эспаньола» Хавьер Пуадо. Затем счёт в игре сравнял уже игрок «Алавеса» Томас Конечны. Следующим отметился снова Пуадо, забив гол на 56-й минуте. Увеличил преимущество «Эспаньола» с 11-метрового удара на 63-й минуте также Пуадо, оформив хет-трик во встрече. Один мяч на 68-й минуте отыграл Науэль Тенаглия.

«Эспаньол» после этого матча занимает седьмое место в чемпионате Испании, набрав семь очков после пяти матчей. «Алавес» после аналогичного количества игр набрал также семь очков и расположился на шестой строчке.