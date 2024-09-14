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«Эспаньол» обыграл «Алавес» со счётом 3:2 в матче 5-го тура Примеры

«Эспаньол» обыграл «Алавес» со счётом 3:2 в матче 5-го тура Примеры
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Завершился матч 5-го тура Примеры, в котором встречались «Эспаньол» и «Алавес». Игра прошла на стадионе «Стейдж Фронт» в Барселоне (Испания). В качестве главного арбитра выступил Хуан Луис Пулидо Сантана. «Эспаньол» одержал победу со счётом 3:2.

Испания — Примера . 5-й тур
14 сентября 2024, суббота. 17:15 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
3 : 2
Алавес
Витория
1:0 Пуадо – 21'     1:1 Конечны – 35'     2:1 Пуадо – 56'     3:1 Пуадо – 63'     3:2 Тенаглия – 68'    

На 21-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Эспаньола» Хавьер Пуадо. Затем счёт в игре сравнял уже игрок «Алавеса» Томас Конечны. Следующим отметился снова Пуадо, забив гол на 56-й минуте. Увеличил преимущество «Эспаньола» с 11-метрового удара на 63-й минуте также Пуадо, оформив хет-трик во встрече. Один мяч на 68-й минуте отыграл Науэль Тенаглия.

«Эспаньол» после этого матча занимает седьмое место в чемпионате Испании, набрав семь очков после пяти матчей. «Алавес» после аналогичного количества игр набрал также семь очков и расположился на шестой строчке.

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