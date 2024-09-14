«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид: текстовая трансляция матча Ла Лиги начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 14 сентября, состоится матч 5-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. В качестве главного арбитра встречи выступит Хуан Мартинес Мунуэра. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

«Реал Сосьедад» занимает 14-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала четыре очка за четыре матча. «Реал» заработал восемь очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 12 очков за четыре игры.