Марко Николич — о составе ЦСКА: моя команда для меня лучшая в мире

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич оценил состав команды. Сегодня, 14 сентября, армейцы проиграли «Зениту» (0:1) в матче 8-го тура чемпионата России.

— Как вам судейство? Вы были недовольны.

— Не комментирую судейство.

— Насколько довольны составом после окончания трансферного окна?

— Моя команда всегда самая лучшая в мире для меня, — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 20 очков за восемь матчей. ЦСКА находится на пятой строчке, заработав 13 очков.