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Марко Николич — о составе ЦСКА: моя команда для меня лучшая в мире

Марко Николич — о составе ЦСКА: моя команда для меня лучшая в мире
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич оценил состав команды. Сегодня, 14 сентября, армейцы проиграли «Зениту» (0:1) в матче 8-го тура чемпионата России.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 43'    

— Как вам судейство? Вы были недовольны.
— Не комментирую судейство.

— Насколько довольны составом после окончания трансферного окна?
— Моя команда всегда самая лучшая в мире для меня, — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 20 очков за восемь матчей. ЦСКА находится на пятой строчке, заработав 13 очков.

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