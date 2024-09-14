Александр Головин начнёт матч «Монако» с «Осером» в стартовом составе

Сегодня, 14 сентября, состоится матч 4-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Осер» и «Монако». Команды будут играть на стадионе «Аббе-Дешам» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступит Абделатиф Херраджи. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Российский атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин начнёт игру с «Осером» в стартовом составе.

Стартовый состав «Монако»: Кён, Керер, Салису, Вандерсон, Энрике, Камара, Закария, Аклиуше, Головин, Бен-Сегир, Эмболо.

Напомним, 28-летний футболист не принимал участия в матчах первых двух туров чемпионата Франции по причине травмы, а во встрече 3-го тура появился на поле во втором тайме после выхода на замену.

В минувшем сезоне Головин сыграл 27 игр во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и шестью результативными передачами. В общей сложности российский полузащитник провёл на поле 2336 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.