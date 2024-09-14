«Зенит» не проиграл ни разу за восемь туров РПЛ

«Зенит» одержал победу в выездном матче 8-го тура РПЛ с ЦСКА со счётом 1:0. Таким образом, «Зенит» не потерпел ни одного поражения в восьми стартовых матчах текущего сезона РПЛ.

После восьми игр в активе «Зенита» шесть побед и две ничьи. Команда пропустила всего один гол, а забила 19.

Единственный гол в матче с ЦСКА был забит под занавес первого тайма, когда на 43-й минуте аргентинский нападающий «Зенита» Лусиано Гонду вывел свою команду вперёд.

После этой победы в активе «Зенита» стало 20 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 13 очками идёт пятым.