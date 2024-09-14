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Дивеев — о матче с «Зенитом»: восемь замен, четыре минуты добавили

Дивеев — о матче с «Зенитом»: восемь замен, четыре минуты добавили
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал количество добавленного времени в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 43'    

«Восемь замен, четыре минуты добавили. Вот вам всё моё интервью», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Единственный гол в матче был забит под занавес первого тайма, когда на 43-й минуте аргентинский нападающий «Зенита» Лусиано Гонду вывел свою команду вперёд.

ЦСКА после этого матча занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. В активе «Зенита» стало 20 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

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