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Вратарь «Зенита» Латышонок прокомментировал победу в матче с ЦСКА

Вратарь «Зенита» Латышонок прокомментировал победу в матче с ЦСКА
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Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Евгений Латышонок высказался о матче 8-го тура чемпионата России с московским ЦСКА (1:0). Победный гол на счету нападающего «Зенита» Лусиано Гонду. Он отличился на 43-й минуте.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 43'    

«Тяжёлый матч. Многое не получалось. Хорошо, что удалось выиграть. Главное — результат. Перелёт во Вьетнам никак не сказался», — передаёт слова Латышонка корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 20 очков за восемь матчей. ЦСКА находится на пятой строчке, заработав 13 очков.

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