Вратарь «Зенита» Латышонок прокомментировал победу в матче с ЦСКА

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Евгений Латышонок высказался о матче 8-го тура чемпионата России с московским ЦСКА (1:0). Победный гол на счету нападающего «Зенита» Лусиано Гонду. Он отличился на 43-й минуте.

«Тяжёлый матч. Многое не получалось. Хорошо, что удалось выиграть. Главное — результат. Перелёт во Вьетнам никак не сказался», — передаёт слова Латышонка корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 20 очков за восемь матчей. ЦСКА находится на пятой строчке, заработав 13 очков.