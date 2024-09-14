Вратарь «Зенита» Латышонок рассказал, как в команде приняли Соболева

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок рассказал, как в команде приняли нападающего Александра Соболева, перешедшего из московского «Спартака».

«Хорошо приняли Соболева. Он сегодня сыграл нормально. Но оценку должен давать тренер, а не я. Не знаю, будет ли ему тяжело, когда «Вираж» будет на арене», — передаёт слова Латышонка корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, Соболев подписал с «Зенитом» трёхлетний контракт с опцией пролонгации ещё на один сезон. Александр выступает в составе чемпиона России под седьмым игровым номером. За месяц до перехода в «Зенит» форварда отстранили от основной команды «Спартака» за демонстративное желание уйти.