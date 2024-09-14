Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» — «Ростов»: Сперцян открыл счёт на 16-й минуте

«Краснодар» — «Ростов»: Сперцян открыл счёт на 16-й минуте
Комментарии

В эти минуты проходит матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и «Ростов». Игра идёт на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступает Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. На момент написания новости счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 16'    

На 16-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

«Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 15 очков за семь матчей. «Ростов» находится на седьмой строчке, заработав 11 очков в аналогичном количестве игр.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
«Зенит» и ЦСКА устроили мясорубку! А Соболев потерялся на фоне новой звезды
«Зенит» и ЦСКА устроили мясорубку! А Соболев потерялся на фоне новой звезды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android