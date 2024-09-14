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Паралимпийский чемпион бил по мячу, игроки устроили потасовку. Фото с матча ЦСКА — «Зенит»

Паралимпийский чемпион бил по мячу, игроки устроили потасовку. Фото с матча ЦСКА — «Зенит»
ЦСКА — «Зенит»
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14 сентября в Москве на поле стадиона «ВЭБ Арена» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» одержал победу над ЦСКА с минимальным счётом. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Сергея Семака.

Единственный гол в матче был забит под занавес первого тайма, когда на 43-й минуте аргентинский нападающий «Зенита» Лусиано Гонду вывел свою команду вперёд.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

После этой победы в активе «Зенита» стало 20 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 13 очками идёт пятым.

Таким образом, «Зенит» не потерпел ни одного поражения в восьми стартовых матчах текущего сезона РПЛ.

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