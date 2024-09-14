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Видеообзор победы «Локомотива» над «Оренбургом» в результативном матче 8-го тура РПЛ

Видеообзор победы «Локомотива» над «Оренбургом» в результативном матче 8-го тура РПЛ
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Сегодня, 14 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым из Нижнего Новгорода. Стартовый свисток прозвучал в 12:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 16'     1:1 Сахархизан – 36'     1:2 Батраков – 39'     2:2 Сахархизан – 62'     2:3 Ньямси – 86'     2:4 Сарвели – 90+7'    

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале «Локомотива».

В составе железнодорожников дубль оформил полузащитник Алексей Батраков, также отличились защитник Жерзино Ньямси и форвард Владислав Сарвели. У гостей два гола забил нападающий Саид Сахархизан.

На данный момент московский «Локомотив» имеет в своём активе 18 очков. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на второй строчке турнирной таблицы. «Оренбург», в свою очередь, с шестью очками идёт 13-м.

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