Игрок «Зенита» Вендел прокомментировал победу в матче с ЦСКА

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел высказался о победе в матче 8-го тура РПЛ с московским ЦСКА со счётом 1:0.

«Тяжёлая игра с принципиальным соперником. Чуть-чуть лучше начал ЦСКА, но потом мы наладили игру в обороне, стали больше контролировать мяч. Во втором тайме создали больше моментов. Мне кажется, победили заслужено. Теперь надо передохнуть и готовиться к игре в Кубке», — передаёт слова Вендела корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

После этой победы в активе «Зенита» стало 20 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 13 очками идёт пятым.