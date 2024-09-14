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Игрок «Зенита» Вендел прокомментировал победу в матче с ЦСКА

Игрок «Зенита» Вендел прокомментировал победу в матче с ЦСКА
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел высказался о победе в матче 8-го тура РПЛ с московским ЦСКА со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 43'    

«Тяжёлая игра с принципиальным соперником. Чуть-чуть лучше начал ЦСКА, но потом мы наладили игру в обороне, стали больше контролировать мяч. Во втором тайме создали больше моментов. Мне кажется, победили заслужено. Теперь надо передохнуть и готовиться к игре в Кубке», — передаёт слова Вендела корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

После этой победы в активе «Зенита» стало 20 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 13 очками идёт пятым.

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