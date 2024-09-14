Игрок ЦСКА Зделар согласился, что в матче с «Зенитом» было «безобразное» судейство

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар прокомментировал судейство в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1). В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой.

— Что думаете о судействе?

— Скажи сам.

— Безобразие?

— Согласен, — передаёт слова Зделара корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Единственный гол в матче был забит под занавес первого тайма, когда на 43-й минуте аргентинский нападающий «Зенита» Лусиано Гонду вывел свою команду вперёд.

ЦСКА после этого матча занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. В активе «Зенита» стало 20 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России.