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Жемалетдинов: к судейству у всех есть вопросы, кроме «Зенита»

Жемалетдинов: к судейству у всех есть вопросы, кроме «Зенита»
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Полузащитник ПФК ЦСКА Рифат Жемалетдинов прокомментировал поражение в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1), а также высказался о судействе в прошедшей встрече. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 43'    

«В плане результата — отрицательный матч. В плане того, как мы вели игру, — я очень доволен. Наверное, к судейству у всех есть вопросы, кроме «Зенита». Не буду говорить о судействе, но здесь сами всё понимаем», — передаёт слова Жемалетдинова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После этой победы в активе «Зенита» стало 20 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 13 очками идёт пятым.

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