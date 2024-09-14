Жемалетдинов: к судейству у всех есть вопросы, кроме «Зенита»

Полузащитник ПФК ЦСКА Рифат Жемалетдинов прокомментировал поражение в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1), а также высказался о судействе в прошедшей встрече. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).

«В плане результата — отрицательный матч. В плане того, как мы вели игру, — я очень доволен. Наверное, к судейству у всех есть вопросы, кроме «Зенита». Не буду говорить о судействе, но здесь сами всё понимаем», — передаёт слова Жемалетдинова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После этой победы в активе «Зенита» стало 20 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 13 очками идёт пятым.