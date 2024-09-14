Жемалетдинов: это самый слабый «Зенит», против которого я играл

Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

«Это самый слабый «Зенит», против которого я играл. Мы полностью контролировали игру. Я сравниваю другие матчи — было намного тяжелее. Но мы сами виноваты. У нас было много подходов — мы не забили. Не забиваешь ты — забивают тебе», — передаёт слова Жемалетдинова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Единственный гол в матче был забит под занавес первого тайма, когда на 43-й минуте аргентинский нападающий «Зенита» Лусиано Гонду вывел свою команду вперёд.

ЦСКА после этого матча занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. В активе «Зенита» стало 20 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России.