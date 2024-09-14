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Вендел: уверен, Соболев принесёт много пользы и радости болельщикам

Вендел: уверен, Соболев принесёт много пользы и радости болельщикам
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Полузащитник «Зенита» Вендел поделился мнением о новичке команды Александре Соболеве.

«Саша — хороший парень. Команда хорошо его приняла. Любой переход в «Зенит» встречается с распростертыми объятиями. Это хороший футболист. Уверен, что принесет много пользы и, надеюсь, много радости болельщикам», — передаёт слова Вендела корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, что Соболев присоединился к «Зениту» 30 августа, перейдя из московского «Спартака». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

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