Жемалетдинов: игроки «Зенита» всегда падают от каждого прикосновения

Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов после матча 8-го тура РПЛ «Зенитом» (0:1) высказался о манере игры сине-бело-голубых.

— Что удивляться поведению игроков «Зенита»? Они всегда такими были, всегда падают от каждого прикосновения. Можно сказать, что немного женский футбол. В то время пока мы бьёмся или не бьёмся, они просто падают. Конечно, судья на это реагирует и свистит.

— Понимаете, как правильно реагировать на это?

— А как реагировать? Ты весь в игре и полон эмоций. Просто не можешь понимать. Нормально так реагировать на это. Каждую игру судьи знают, что «Зенит» падает и так играет — всё равно свистят.

— Алип бьётся или играет некрасиво?

— С его стороны было некрасиво в моменте с Мойзесом, — передаёт слова Жемалетдинова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.