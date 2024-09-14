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Жемалетдинов: игроки «Зенита» всегда падают от каждого прикосновения

Жемалетдинов: игроки «Зенита» всегда падают от каждого прикосновения
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Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов после матча 8-го тура РПЛ «Зенитом» (0:1) высказался о манере игры сине-бело-голубых.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 43'    

— Что удивляться поведению игроков «Зенита»? Они всегда такими были, всегда падают от каждого прикосновения. Можно сказать, что немного женский футбол. В то время пока мы бьёмся или не бьёмся, они просто падают. Конечно, судья на это реагирует и свистит.

— Понимаете, как правильно реагировать на это?
— А как реагировать? Ты весь в игре и полон эмоций. Просто не можешь понимать. Нормально так реагировать на это. Каждую игру судьи знают, что «Зенит» падает и так играет — всё равно свистят.

— Алип бьётся или играет некрасиво?
— С его стороны было некрасиво в моменте с Мойзесом, — передаёт слова Жемалетдинова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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