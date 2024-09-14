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Жемалетдинов: рад за Батракова! Надеюсь, уедет в Европу

Жемалетдинов: рад за Батракова! Надеюсь, уедет в Европу
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Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетднов, ранее выступавший за «Локомотив», прокомментировал результативность игрока красно-зелёных Алексея Батракова в текущем сезоне РПЛ. Футболист железнодорожников набрал 10 очков по системе «гол+пас» (пять мячей + пять передач).

«Я искренне очень рад за Батракова. Молодец! Надеюсь, будет так же продолжать и уедет в Европу, где будет показывать такие же результаты», — передаёт слова Жемалетдинова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Действующее трудовое соглашение Батракова с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

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