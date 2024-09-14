Вендел прокомментировал новость о возможном получении российского гражданства

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о возможном получении российского гражданства.

— Писали, что можете получить российское гражданство. Так ли это, подали документы?

— Не слышал, не знаю такие новости. Не могу ответить на этот вопрос, — передаёт слова Вендела корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В нынешнем сезоне Вендел сыграл за санкт-петербургский клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.