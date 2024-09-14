Игрок ЦСКА Жемалетдинов: набирать очки с топ-клубами — дело времени

Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов после матча с «Зенитом» (0:1) в 8-м туре РПЛ высказался о результатах команды в играх с топ-клубами в это сезоне. ЦСКА, помимо «Зенита», уступил «Локомотиву» (0:1) и «Краснодару» (1:2) в этом сезоне РПЛ.

— Почему у ЦСКА не получается брать очки с российскими топ-клубами?

— Это дело времени. Пришёл новый тренер, сразу всё не бывает. Команда в режиме сыгранности. Думаю, скоро мы будем играть намного лучше. Хотя и сейчас мы хорошо играли с «Зенитом», — передаёт слова Жемалетдинова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

ЦСКА после этого матча занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. В активе «Зенита» стало 20 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России.