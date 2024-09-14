Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Черноморец» одержал волевую победу над «Енисеем» в матче 10-го тура Первой лиги

«Черноморец» одержал волевую победу над «Енисеем» в матче 10-го тура Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 14 сентября, состоялся матч 10-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались новороссийский «Черноморец» и красноярский «Енисей». Команды играли на стадионе «Центральный (Труд)» в Новороссийске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Силантьевым (Самара). Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Хозяева одержали волевую победу со счётом 2:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 10-й тур
14 сентября 2024, суббота. 18:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
2 : 1
Енисей
Красноярск
0:1 Савельев – 9'     1:1 Ширяев – 30'     2:1 Иванов – 74'    

Гости вышли вперёд на 9-й минуте встречи. Отличился нападающий Максим Савельев. На 30-й минуте защитник «Енисея» Максим Ширяев отправил мяч в собственные ворота. Победу «Черноморцу» на 74-й минуте принёс полузащитник Егор Иванов.

После этой победы в активе «Черноморца» стало 14 очков, команда поднялась на шестое место в турнирной таблице. «Енисей» с 12 очками находится на 10-й строчке.

Материалы по теме
Официально
«Сочи» подписал контракт с венесуэльским форвардом и отдал его в аренду в «Черноморец»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android