«Черноморец» одержал волевую победу над «Енисеем» в матче 10-го тура Первой лиги

Сегодня, 14 сентября, состоялся матч 10-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались новороссийский «Черноморец» и красноярский «Енисей». Команды играли на стадионе «Центральный (Труд)» в Новороссийске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Силантьевым (Самара). Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Хозяева одержали волевую победу со счётом 2:1.

Гости вышли вперёд на 9-й минуте встречи. Отличился нападающий Максим Савельев. На 30-й минуте защитник «Енисея» Максим Ширяев отправил мяч в собственные ворота. Победу «Черноморцу» на 74-й минуте принёс полузащитник Егор Иванов.

После этой победы в активе «Черноморца» стало 14 очков, команда поднялась на шестое место в турнирной таблице. «Енисей» с 12 очками находится на 10-й строчке.