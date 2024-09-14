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Нападающий ЦСКА Гуарирапа прокомментировал поражение в игре с «Зенитом»

Нападающий ЦСКА Гуарирапа прокомментировал поражение в игре с «Зенитом»
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Нападающий московского ЦСКА Сауль Гуарирапа высказался о поражении в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:1).

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 43'    

«Я очень счастлив, очень рад надеть футболку ЦСКА. Хотелось бы, чтобы сегодня выиграли, но впереди много матчей. Наша команда создана для больших свершений.

Такой матч как с «Зенитом» решается в маленьких деталях. С начала матча всё было под наших контролем. У нас были моменты для взятия ворот, но не смогли реализовать наши моменты. «Зенит» подходит один раз к воротам и забивает гол», — передаёт слова Гуарирапы корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, что Гуарирапа присоединился к столичному клубу на правах аренды из «Сочи». Контракт рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

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