«Это наши кадры для сборной России». Дмитрий Сычёв — о молодёжи «Локомотива»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказал о роли молодых игроков в нынешнем составе красно-зелёных.

«Очень радует, что много молодых ребят влилось в основной состав, где они показывают очень зрелую и достойную игру. Крайне приятно, что много воспитанников «Локомотива» заиграно за первую команду. У молодёжи появился шанс и она его использует. Это наше будущее и наши кадры для сборной России», — приводит слова Сычёва Legalbet.

На данный момент московский «Локомотив» имеет в своём активе 18 очков. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на второй строчке турнирной таблицы. В сегодняшнем матче 8-го тура РПЛ «Локомотив» обыграл Оренбург со счётом 4:2. В составе железнодорожников дубль оформил полузащитник Алексей Батраков, также отличились защитник Жерзино Ньямси и форвард Владислав Сарвели. У гостей два гола забил нападающий Саид Сахархиза.