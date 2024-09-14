Новичок ЦСКА Гуарирапа: мы были сильнее «Зенита» в первом тайме и доминировали

Нападающий ПФК ЦСКА Сауль Гуарирапа поделился эмоциями после поражения в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1).

«Мне бы очень хотелось выиграть подобный матч. Прекрасно знаю, что этот матч значит для наших болельщиков и для игроков. Мне кажется, что в лиге всё команды сильные. Мы были сильнее «Зенита» в первом тайме и доминировали. Просто мы не смогли реализовать наши шансы», — передаёт слова Гуарирапы корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После этой победы в активе «Зенита» стало 20 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 13 очками идёт пятым.