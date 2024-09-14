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Новичок ЦСКА Гуарирапа: мы были сильнее «Зенита» в первом тайме и доминировали

Новичок ЦСКА Гуарирапа: мы были сильнее «Зенита» в первом тайме и доминировали
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Нападающий ПФК ЦСКА Сауль Гуарирапа поделился эмоциями после поражения в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1).

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 43'    

«Мне бы очень хотелось выиграть подобный матч. Прекрасно знаю, что этот матч значит для наших болельщиков и для игроков. Мне кажется, что в лиге всё команды сильные. Мы были сильнее «Зенита» в первом тайме и доминировали. Просто мы не смогли реализовать наши шансы», — передаёт слова Гуарирапы корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После этой победы в активе «Зенита» стало 20 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 13 очками идёт пятым.

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