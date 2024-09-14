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Сауль Гуарирапа: сложновато знать историю клубов и других игроков, кто играл в РПЛ

Сауль Гуарирапа: сложновато знать историю клубов и других игроков, кто играл в РПЛ
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Венесуэльский нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа заявил, что пока не так хорошо знает историю клуба, в который недавно перешёл из «Сочи».

«Я первый раз играю заграницей, только начинаю знакомиться с РПЛ. Знаю Соломона только потому, что он очень известный в Венесуэле. Он играл в «Зените», ЦСКА, «Рубине». Но сложновато знать историю клубов и других игроков, кто уже тут играл», — передаёт слова Гуарирапы корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов

В текущем сезоне Мелбет Первой лиги 21-летний Сауль Гуарирапа провёл за «Сочи» девять матчей, в которых забил один мяч. В прошлом сезоне на его счету восемь голов в 10 матчах Российской Премьер-Лиги. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

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