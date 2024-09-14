Новичок ЦСКА Гуарирапа рассказал, что проходил медосмотр для перехода в «Зенит»

Нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа рассказал, что проходил медицинский осмотр для перехода в санкт-петербургский «Зенит».

«Я проходил медосмотр для «Зенита», но в конце ничего не получилось. В футболе это нормально. Сегодня ты договорился, а завтра ничего не получается. Это было 2-3 месяца назад. Я был счастлив в «Сочи». Сейчас я в ЦСКА, должен делать тут свою работу, забивать голы», — передаёт слова Гуарирапы корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, что Гуарирапа присоединился к столичному клубу на правах аренды из «Сочи». Контракт рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.