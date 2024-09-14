«Марсель» возглавил таблицу Лиги 1 после уверенной победы над «Ниццей»

Завершился матч 4-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «Ницца». Команды играли на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Хозяева одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Первый мяч в ворота «Ниццы» на 40-й минуте отправил нападающий Ниль Мопе. На 53-й минуте бразильский форвард Луис Энрике удвоил преимущество «Марселя». Отметим, что с 75-й минуты хозяева играли вдесятером: с поля был удалён защитник Дерек Корнелиус.

После этой победы «Марсель» набрал 10 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата Франции. «Ницца» с четырьмя очками находится на восьмом месте.