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«Зенит» не проиграл ни одному клубу из Москвы, с которым сыграл в нынешнем сезоне

«Зенит» не проиграл ни одному клубу из Москвы, с которым сыграл в нынешнем сезоне
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Санкт-петербургский «Зенит» не проиграл ни одному московскому клубу, с которым встречался в нынешнем сезоне. Сегодня, 14 сентября, сине-бело-голубые на выезде обыграли московский ЦСКА со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 43'    

Ранее в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» дома победил московское «Динамо», а в 6-м туре сыграл вничью со столичным «Спартаком» (0:0).

После победы в матче с ЦСКА в активе «Зенита» стало 20 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре чемпионата России сине-бело-голубые сыграют с воронежским «Факелом». Матч начнётся 21 сентября в 16:30 мск.

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