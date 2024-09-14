Карпин рассказал о причине перехода Уткина из «Ростова» в «Ахмат»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал переход полузащитника Даниила Уткина на правах аренды в «Ахмат».

«Что касается потери Уткина, он был и основным игроком, был в обойме, но хотел получать больше игрового времени, поэтому поехал в «Ахмат», — приводит слова Карпина «Матв ТВ».

Хавбек уже выступал за грозненский клуб в сезоне-2021/2022, забив девять голов в 28 матчах РПЛ.

В нынешнем сезоне Уткин принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. В общей сложности полузащитник провёл на поле 446 минут. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.