«Краснодар» — «Ростов»: Сперцян оформил дубль на 77-й минуте

В эти минуты проходит матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и «Ростов». Игра идёт на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступает Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. На момент написания новости счёт в матче 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

На 16-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. На 77-й минуте он оформил дубль.

«Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 15 очков за семь матчей. «Ростов» находится на седьмой строчке, заработав 11 очков в аналогичном количестве игр.