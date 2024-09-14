«Зенит» не уступил в 12 из последних 14 матчей

Санкт-петербургский «Зенит» не уступил в 12 из 14 последних матчей. Последним клубом, которому проиграли сине-бело-голубые стал тольяттинский «Акрон», встреча с которым произошла 27 августа в матче Кубка России 1:1 (4:5 пен.).

Сегодня, 14 сентября, клуб из Санкт-Петербурга сыграл с московским ЦСКА. Матч закончился минимальной победой «Зенита» со счётом 1:0.

После победы в матче с ЦСКА в активе «Зенита» стало 20 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре чемпионата России сине-бело-голубые сыграют с воронежским «Факелом». Матч начнётся 21 сентября в 16:30 мск.