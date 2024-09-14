Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Счёт не отражает сложность матча». Батраков — о победе «Локомотива» над «Оренбургом»

«Счёт не отражает сложность матча». Батраков — о победе «Локомотива» над «Оренбургом»
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал победу в матче 8-го тура РПЛ с «Оренбургом» со счётом 4:2.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 16'     1:1 Сахархизан – 36'     1:2 Батраков – 39'     2:2 Сахархизан – 62'     2:3 Ньямси – 86'     2:4 Сарвели – 90+7'    

«Счёт не отражает сложность матча. «Оренбург» — хорошая и дисциплинированная команда. Где‑то мы оказались удачливее. Я не люблю оценивать свои действия. Если не забью и мы победим, то для меня это будет не менее значимо», — приводит слова Батракова «Матч ТВ».

В составе железнодорожников дубль оформил Алексей Батраков, также отличились защитник Жерзино Ньямси и форвард Владислав Сарвели. У гостей два гола забил нападающий Саид Сахархизан.

На данный момент московский «Локомотив» имеет в своём активе 18 очков. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на второй строчке турнирной таблицы.

Материалы по теме
Тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал подписание Сесара Монтеса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android