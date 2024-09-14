«Счёт не отражает сложность матча». Батраков — о победе «Локомотива» над «Оренбургом»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал победу в матче 8-го тура РПЛ с «Оренбургом» со счётом 4:2.

«Счёт не отражает сложность матча. «Оренбург» — хорошая и дисциплинированная команда. Где‑то мы оказались удачливее. Я не люблю оценивать свои действия. Если не забью и мы победим, то для меня это будет не менее значимо», — приводит слова Батракова «Матч ТВ».

В составе железнодорожников дубль оформил Алексей Батраков, также отличились защитник Жерзино Ньямси и форвард Владислав Сарвели. У гостей два гола забил нападающий Саид Сахархизан.

На данный момент московский «Локомотив» имеет в своём активе 18 очков. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на второй строчке турнирной таблицы.