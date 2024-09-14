«Счёт не отражает сложность матча». Батраков — о победе «Локомотива» над «Оренбургом»
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал победу в матче 8-го тура РПЛ с «Оренбургом» со счётом 4:2.
МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 16' 1:1 Сахархизан – 36' 1:2 Батраков – 39' 2:2 Сахархизан – 62' 2:3 Ньямси – 86' 2:4 Сарвели – 90+7'
«Счёт не отражает сложность матча. «Оренбург» — хорошая и дисциплинированная команда. Где‑то мы оказались удачливее. Я не люблю оценивать свои действия. Если не забью и мы победим, то для меня это будет не менее значимо», — приводит слова Батракова «Матч ТВ».
В составе железнодорожников дубль оформил Алексей Батраков, также отличились защитник Жерзино Ньямси и форвард Владислав Сарвели. У гостей два гола забил нападающий Саид Сахархизан.
На данный момент московский «Локомотив» имеет в своём активе 18 очков. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на второй строчке турнирной таблицы.
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