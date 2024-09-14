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Эрлинг Холанд стал автором уникального достижения в истории АПЛ

Эрлинг Холанд стал автором уникального достижения в истории АПЛ
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал первым игроком в истории английской Премьер-лиги, забившим девять голов в четырёх стартовых матчах одного сезона. Об этом сообщает Squawka.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 1
Брентфорд
Лондон
0:1 Висса – 1'     1:1 Холанд – 19'     2:1 Холанд – 32'    

Сегодня, 14 сентября, в матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд» со счётом 2:1. Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере. Хозяева одержали волевую победу со счётом 2:1. Оба мяча в составе «Манчестер Сити» забил Эрлинг Холанд. Ранее он уже оформил два хет-трика в сезоне.

«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за четыре матча.

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