Эрлинг Холанд стал автором уникального достижения в истории АПЛ
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал первым игроком в истории английской Премьер-лиги, забившим девять голов в четырёх стартовых матчах одного сезона. Об этом сообщает Squawka.
Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 1
Брентфорд
Лондон
0:1 Висса – 1' 1:1 Холанд – 19' 2:1 Холанд – 32'
Сегодня, 14 сентября, в матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд» со счётом 2:1. Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере. Хозяева одержали волевую победу со счётом 2:1. Оба мяча в составе «Манчестер Сити» забил Эрлинг Холанд. Ранее он уже оформил два хет-трика в сезоне.
«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за четыре матча.
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