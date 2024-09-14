«Ювентус» сыграл вничью с «Эмполи» в матче 4-го тура Серии А

Завершился матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Эмполи» и «Ювентус». Игра прошла на стадионе «Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена» в Эмполи (Италия). В качестве главного арбитра выступил Марко Ди Белло. Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

По итогам матча команды не смогли распечатать ворота друг друга.

«Ювентус» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала восемь очков за четыре матча. «Эмполи» находится на седьмой строчке, заработав шесть очков за аналогичное количество игр. В следующем туре «Ювентус» сыграет с «Наполи» (21 сентября), а «Эмполи» с «Кальяри» (20 сентября).