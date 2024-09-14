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«Ювентус» сыграл вничью с «Эмполи» в матче 4-го тура Серии А

«Ювентус» сыграл вничью с «Эмполи» в матче 4-го тура Серии А
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Завершился матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Эмполи» и «Ювентус». Игра прошла на стадионе «Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена» в Эмполи (Италия). В качестве главного арбитра выступил Марко Ди Белло. Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

Италия — Серия А . 4-й тур
14 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Эмполи
Эмполи
Окончен
0 : 0
Ювентус
Турин

По итогам матча команды не смогли распечатать ворота друг друга.

«Ювентус» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала восемь очков за четыре матча. «Эмполи» находится на седьмой строчке, заработав шесть очков за аналогичное количество игр. В следующем туре «Ювентус» сыграет с «Наполи» (21 сентября), а «Эмполи» с «Кальяри» (20 сентября).

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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