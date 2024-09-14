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Семак в 10-й раз обыграл ЦСКА в качестве тренера

Семак в 10-й раз обыграл ЦСКА в качестве тренера
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Российский специалист Сергей Семак, ныне возглавляющий санкт-петербургский «Зенит», в 10-й раз в своей карьере обыграл московский ЦСКА в качестве тренера. Всего Семак провёл 20 матчей в качестве наставника соперников армейцев.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 43'    

«Зенит» на выезде победил ЦСКА в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с минимальным счётом 1:0. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Победный гол на счету нападающего Лусиано Гонду, который отличился на 43-й минуте.

После этой победы в активе «Зенита» стало 20 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 13 очками идёт пятым.

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