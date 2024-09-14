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Краснодар — Ростов, результат матча 14 сентября 2024, счёт 2:0, РПЛ 2024/2025

«Краснодар» уверенно победил «Ростов» в матче 8-го тура РПЛ
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Завершился матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевом (Санкт-Петербург). Игра закончилась победой «Краснодара» со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 16'     2:0 Сперцян – 77'    

На 16-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. На 77-й минуте он оформил дубль.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 18 очков за восемь матчей. «Ростов» находится на седьмой строчке, заработав 11 очков в аналогичном количестве игр. Возглавляет турнирную таблицу санкт-петербургский «Зенит», у которого 20 очков после восьми матчей.

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