«Краснодар» уверенно победил «Ростов» в матче 8-го тура РПЛ

Завершился матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевом (Санкт-Петербург). Игра закончилась победой «Краснодара» со счётом 2:0.

На 16-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. На 77-й минуте он оформил дубль.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 18 очков за восемь матчей. «Ростов» находится на седьмой строчке, заработав 11 очков в аналогичном количестве игр. Возглавляет турнирную таблицу санкт-петербургский «Зенит», у которого 20 очков после восьми матчей.