Джамал Мусиала забил самый быстрый гол «Баварии» в Бундеслиге с января 1998 года
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Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала отличился на 14-й секунде матча 3-го тура Бундеслиги с «Хольштайном». Таким образом, Мусиала забил самый быстрый гол «Баварии» в Бундеслиге с января 1998 года. Об этом сообщает Opta Sports. На момент написания новости счёт в матче — 4:0 в пользу «Баварии».
Германия — Бундеслига . 3-й тур
14 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Хольштайн
Киль
Окончен
1 : 6
Бавария
Мюнхен
0:1 Мусиала – 1' 0:2 Кейн – 7' 0:3 Ремберг – 13' 0:4 Кейн – 43' 0:5 Олисе – 65' 1:5 Гигович – 82' 1:6 Кейн – 90+1'
В 1998 году игрок «Баварии» Джоване Элбер забил на 11-й секунде матча Бундеслиги.
В минувшем сезоне Мусиала сыграл за «Баварию» 36 матчей во всех турнирах, отметившись 12 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.
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