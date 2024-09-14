Джамал Мусиала забил самый быстрый гол «Баварии» в Бундеслиге с января 1998 года

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала отличился на 14-й секунде матча 3-го тура Бундеслиги с «Хольштайном». Таким образом, Мусиала забил самый быстрый гол «Баварии» в Бундеслиге с января 1998 года. Об этом сообщает Opta Sports. На момент написания новости счёт в матче — 4:0 в пользу «Баварии».

В 1998 году игрок «Баварии» Джоване Элбер забил на 11-й секунде матча Бундеслиги.

В минувшем сезоне Мусиала сыграл за «Баварию» 36 матчей во всех турнирах, отметившись 12 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.