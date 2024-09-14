Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сочи» и «Ротор» поделили очки в матче 10-го тура Первой лиги

«Сочи» и «Ротор» поделили очки в матче 10-го тура Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 10-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Сочи» и волгоградский «Ротор». Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Фролов из Москвы. Итоговый результат — 0:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 10-й тур
14 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 0
Ротор
Волгоград

На 65-й минуте предупреждение получил защитник «Ротора» Алексей Шумских.

После этого матча в активе «Сочи» стало 15 очков. Подопечные Роберта Морено занимают пятое место после 10 матчей. «Ротор» располагается на восьмой строчке с 14 очками.

В следующем туре «Сочи» сыграет на выезде с «Соколом». Игра начнётся 21 сентября в 15:00 мск. «Ротор» у себя дома примет «Черноморец». Матч начнётся 20 сентября в 19:30 мск.

Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
«Черноморец» одержал волевую победу над «Енисеем» в матче 10-го тура Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android