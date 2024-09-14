«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид: стартовые составы команд на матч Ла Лиги

Сегодня, 14 сентября, состоится матч 5-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. В качестве главного арбитра встречи выступит Хуан Мартинес Мунуэра. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Стали известны стартовые составы играющих команд.

«Реал Сосьедад: Ремиро, Агер, Гомес, Бекер, Лопес, Субельдия, Арамбуру, Субименди, Сучич, Кубо, Садик.

«Реал» Мадрид: Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Милитао, Менди, Вальверде, Модрич, Гюлер, Диас, Винисиус, Мбаппе.

«Реал Сосьедад» занимает 16-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала четыре очка за четыре матча. «Реал» заработал восемь очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 12 очков за четыре игры.