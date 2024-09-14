«Краснодар» одержал пятую победу подряд в РПЛ
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«Краснодар» уверенно обыграл «Ростов» со счётом 2:0 в матче 8-го тура РПЛ. Таким образом, «Краснодар» одержал пятую победу подряд в чемпионате России.
МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 16' 2:0 Сперцян – 77'
В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги подопечные Мурада Мусаева оказались сильнее московского ЦСКА (2:1). В игре 5-го тура победили «Пари НН» со счётом 2:1. В следующем туре «быки» обыграли московское «Динамо» (1:0), а потом столичный «Локомотив» (3:0).
«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 18 очков за восемь матчей. Возглавляет турнирную таблицу санкт-петербургский «Зенит», у которого 20 очков после восьми матчей.
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