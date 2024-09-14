«Краснодар» одержал пятую победу подряд в РПЛ

«Краснодар» уверенно обыграл «Ростов» со счётом 2:0 в матче 8-го тура РПЛ. Таким образом, «Краснодар» одержал пятую победу подряд в чемпионате России.

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги подопечные Мурада Мусаева оказались сильнее московского ЦСКА (2:1). В игре 5-го тура победили «Пари НН» со счётом 2:1. В следующем туре «быки» обыграли московское «Динамо» (1:0), а потом столичный «Локомотив» (3:0).

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 18 очков за восемь матчей. Возглавляет турнирную таблицу санкт-петербургский «Зенит», у которого 20 очков после восьми матчей.