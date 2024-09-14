«Астон Вилла» победила «Эвертон» в АПЛ, уступая 0:2 по ходу матча

Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и «Эвертон». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. Игра закончилась победой «Астон Виллы» со счётом 3:2.

На 16-й минуте счёт в матче открыл вингер «Эвертона» Дуайт Макнил. Следующим отметился также игрок «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин, забив гол на 27-й минуте. Один мяч «Астон Виллы» на 36-й минуте отыграл нападающий Олли Уоткинс. На 58-й минуте Уоткинс сравнял счёт, оформив дубль. На 76-й минуте форвард Джон Дуран принёс «Астон Вилле» победу — 3:2.