«Астон Вилла» победила «Эвертон» в АПЛ, уступая 0:2 по ходу матча
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Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и «Эвертон». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. Игра закончилась победой «Астон Виллы» со счётом 3:2.
Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
3 : 2
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Макнил – 16' 0:2 Калверт-Льюин – 27' 1:2 Уоткинс – 36' 2:2 Уоткинс – 58' 3:2 Дуран – 76'
На 16-й минуте счёт в матче открыл вингер «Эвертона» Дуайт Макнил. Следующим отметился также игрок «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин, забив гол на 27-й минуте. Один мяч «Астон Виллы» на 36-й минуте отыграл нападающий Олли Уоткинс. На 58-й минуте Уоткинс сравнял счёт, оформив дубль. На 76-й минуте форвард Джон Дуран принёс «Астон Вилле» победу — 3:2.
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