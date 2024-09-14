Хет-трик Кейна помог «Баварии» разгромить «Хольштайн» со счётом 6:1 в матче Бундеслиги

Завершился матч 4-го тура Бундеслиги, в котором встречались «Хольштайн» и «Бавария». Игра проходила на стадионе «Хольштайн» в Киле (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Тобиас Райхель. «Бавария» разгромила соперника со счётом 6:1.
На первой минуте матча счёт открыл полузащитник «Баварии» Джамал Мусила с передачи нападающего Гарри Кейна. На седьмой минуте забил Кейн с передачи Сержа Гнабри. На 13-й минут автогол на свой счёт записал нападающий «Хольштайна» Николай Ремберг. На 43-й минуте Кейн оформил дубль.
На 65-й минуте отличился нападающий «Баварии» Майкл Олисе. На 82-й минуте забил игрок «Хольштайна» Армин Гигович. На 90+1-й минуте Кейн оформил хет-трик, реализовав пенальти.
После этого матча в активе «Баварии» девять очков. Подопечные Венсан Компани занимают первое место после четырёх матчей. «Хольштайн» занимает последнее место (0 очков).
- 14 сентября 2024
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