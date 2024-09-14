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Хет-трик Кейна помог «Баварии» разгромить «Хольштайн» со счётом 6:1 в матче Бундеслиги

Хет-трик Кейна помог «Баварии» разгромить «Хольштайн» со счётом 6:1 в матче Бундеслиги
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Завершился матч 4-го тура Бундеслиги, в котором встречались «Хольштайн» и «Бавария». Игра проходила на стадионе «Хольштайн» в Киле (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Тобиас Райхель. «Бавария» разгромила соперника со счётом 6:1.

Германия — Бундеслига . 3-й тур
14 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Хольштайн
Киль
Окончен
1 : 6
Бавария
Мюнхен
0:1 Мусиала – 1'     0:2 Кейн – 7'     0:3 Ремберг – 13'     0:4 Кейн – 43'     0:5 Олисе – 65'     1:5 Гигович – 82'     1:6 Кейн – 90+1'    

На первой минуте матча счёт открыл полузащитник «Баварии» Джамал Мусила с передачи нападающего Гарри Кейна. На седьмой минуте забил Кейн с передачи Сержа Гнабри. На 13-й минут автогол на свой счёт записал нападающий «Хольштайна» Николай Ремберг. На 43-й минуте Кейн оформил дубль.

На 65-й минуте отличился нападающий «Баварии» Майкл Олисе. На 82-й минуте забил игрок «Хольштайна» Армин Гигович. На 90+1-й минуте Кейн оформил хет-трик, реализовав пенальти.

После этого матча в активе «Баварии» девять очков. Подопечные Венсан Компани занимают первое место после четырёх матчей. «Хольштайн» занимает последнее место (0 очков).

Турнирная таблица Бундеслиги
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