Гол Хесуса Наваса принёс «Севилье» победу над «Хетафе» в матче 5-го тура Примеры
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Сегодня, 14 сентября, состоялся матч 5-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Севилья» и «Хетафе». Команды играли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Хозяева поля одержали минимальную победу — 1:0.
Испания — Примера . 5-й тур
14 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Навас – 23'
Удаления: Санчес – 87' / нет
Счёт в матче был открыт на 23-й минуте. Отличился 38-летний капитан «Севильи» Хесус Навас. Отметим, хозяева поля заканчивали матч вдесятером после удаления защитника Хуанлу Санчеса на 88-й минуте.
После этой победы в активе «Севильи» стало пять очков. Команда поднялась на 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Хетафе» с тремя очками находится на 18-й строчке.
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