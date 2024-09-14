Гол Хесуса Наваса принёс «Севилье» победу над «Хетафе» в матче 5-го тура Примеры

Сегодня, 14 сентября, состоялся матч 5-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Севилья» и «Хетафе». Команды играли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Хозяева поля одержали минимальную победу — 1:0.

Счёт в матче был открыт на 23-й минуте. Отличился 38-летний капитан «Севильи» Хесус Навас. Отметим, хозяева поля заканчивали матч вдесятером после удаления защитника Хуанлу Санчеса на 88-й минуте.

После этой победы в активе «Севильи» стало пять очков. Команда поднялась на 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Хетафе» с тремя очками находится на 18-й строчке.