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Нахушев: после пяти туров «Зенит» записали в чемпионы, но легко им не будет в этом сезоне

Нахушев: после пяти туров «Зенит» записали в чемпионы, но легко им не будет в этом сезоне
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Экс-футболист Руслан Нахушев рассказал об игре санкт-петербурского «Зенита» и «Краснодара» в нынешнем сезоне.

«Игра «Краснодара» говорит сама за себя, но прошло ещё не очень много времени. «Зенит» хорошо стартовал, но потом возникли трудности — начались ничьи. После пяти туров их записали в чемпионы, даже шутили, кто будет за ними. А вот «Краснодар» тяжело стартовал, но набирает обороты. Если продолжат так, то будут главными претендентами на борьбу с «Зенитом». Но есть и другие команды, которые не надо списывать со счетов. «Зениту» не будет легко. Это будет один из самых интересных чемпионатов», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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