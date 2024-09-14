Сперцян — пятый игрок в истории «Краснодара», отметившийся 50 голевыми действиями в РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян достиг отметки в 50 результативных действий в Российской Премьер-Лиге. На счету капитана «быков» 32 гола и 18 результативных передач в 95 матчах в чемпионата России.

По информации телеграм-канала Opta Sports, Сперцян стал пятым игроком в истории «Краснодара» с 50 результативными действиями в РПЛ. Ранее этой отметки достигали Жоаозиньо, Фёдор Смолов, Ари и Виктор Классон.

Также сообщается, что Сперцян — самый результативный центральный полузащитник РПЛ с момента своего дебюта в лиге в сентябре 2020 года и восьмой по результативности во всей лиге, уступая Артёму Дзюбе (59) и Максиму Глушенкову (59).