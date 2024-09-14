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Министр спорта РФ — о соперниках сборной России: мир большой, надо уметь играть со всеми

Министр спорта РФ — о соперниках сборной России: мир большой, надо уметь играть со всеми
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Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв высказался о соперниках сборной России по товарищеским матчам в условиях отстранения от международных турниров.

— После Сербии, Камеруна уровень соперников кажется не таким высоким.
— Ну извините. У нас мир большой, надо уметь играть со всеми. Чем больше будет соревнований, тем выше будет уровень.

— То есть вы не разделяете критику таких дальних выездов сборной?
— Я вообще не люблю никого критиковать. Надо дружить, любить друг друга! На ВЭФ я высказывал позицию по МОК и всем нашим международным отношениям. Надо заканчивать поливать друг друга грязью и оскорблять. Надо работать над восстановлением прав наших спортсменов и над поиском новых форматов, друзей, — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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