Министр спорта РФ — о соперниках сборной России: мир большой, надо уметь играть со всеми

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв высказался о соперниках сборной России по товарищеским матчам в условиях отстранения от международных турниров.

— После Сербии, Камеруна уровень соперников кажется не таким высоким.

— Ну извините. У нас мир большой, надо уметь играть со всеми. Чем больше будет соревнований, тем выше будет уровень.

— То есть вы не разделяете критику таких дальних выездов сборной?

— Я вообще не люблю никого критиковать. Надо дружить, любить друг друга! На ВЭФ я высказывал позицию по МОК и всем нашим международным отношениям. Надо заканчивать поливать друг друга грязью и оскорблять. Надо работать над восстановлением прав наших спортсменов и над поиском новых форматов, друзей, — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.