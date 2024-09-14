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«Монако» с Головиным разгромил «Осер» в матче 4-го тура Лиги 1

Сегодня, 14 сентября, состоялся матч 4-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Осер» и «Монако». Команды играли на стадионе «Аббе Дешам» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступил Абделатиф Херраджи. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. Гости одержали крупную победу со счётом 3:0.

На восьмой минуте отличился немецкий защитник «Монако» Тило Керер. На 25-й минуте бразилец Вандерсон удвоил преимущество своей команды. Третий мяч в ворота «Осера» на 89-й минуте забил полузащитник Денис Закария.

Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 64-й минуте.

После этой победы «Монако» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе «монегасков» стало 10 очков. «Осер» с тремя очками идёт 14-м.